        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        BURSA'da bir ortaokulda kantinden şeker yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:07 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:10
        Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        BURSA'da bir ortaokulda kantinden şeker yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu’nda meydana geldi. Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

