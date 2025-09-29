Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da pompalı tüfekle vurulan kişi tedaviye alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da pompalı tüfekle vurulan kişi tedaviye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

        Fatih Mahallesi Erçek Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen Orhan E, aralarında husumet bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

        Ayağından yaralanan Orhan E, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Farklı sanat dallarının birleşimiyle ortaya çıkan "neva" ile ahşap eserler...
        Farklı sanat dallarının birleşimiyle ortaya çıkan "neva" ile ahşap eserler...
        Trafikte makas atıp yarıştılar; o anlar kamerasında
        Trafikte makas atıp yarıştılar; o anlar kamerasında
        Bahçe duvarına çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
        Bahçe duvarına çarpan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
        Özel tasarlanan spor aletleriyle antrenman yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonu...
        Özel tasarlanan spor aletleriyle antrenman yapıp, Avrupa ve dünya şampiyonu...
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)
        Sokakta 'laf atma' tartışmasında bıçakla yaralandı (2)