        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 18:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:26
        Mesut S. (49) idaresindeki 16 BIN 102 plakalı otomobil, İnegöl-Eskişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşağın bariyerine çarptı.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü Mesut S. ile yanındaki Bekir Ç. (81) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan Mesut S. ile Bekir Ç, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

