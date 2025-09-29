Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
Ekrem B. idaresindeki 34 PL 6775 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda Akın A. (25) yönetimindeki 16 BML 761 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Akın A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akın A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
