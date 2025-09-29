Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:10 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:10
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

        Ekrem B. idaresindeki 34 PL 6775 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda Akın A. (25) yönetimindeki 16 BML 761 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Akın A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Akın A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

