Bursa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde serinlemek için ayağını soktuğu sulama kanalına düşen kişi boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Barakfakih Mahallesi'nde tarlalarda günlük çalıştığı öğrenilen Abdülkadir M, serinlemek için ayaklarını tarla kenarındaki sulama kanalına soktu.

Oturduğu toprağın kayması sonucu sulama kanalına düşen ve yüzme bilmeyen Abdülkadir M. kanalda çırpınmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisin sulama kanalından çıkardığı Abdülkadir M'nin cansız bedeni, Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.