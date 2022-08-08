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Marka tescilli meslek lisesi fırını, ekmeğin "Ar-Ge merkezi" oldu

AA

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da, Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan ve "Kampüs Fırını" adıyla marka tescili yapılan fırın, sektör için "Ar-Ge merkezi" gibi çalışıyor.

Marka tescilli meslek lisesi fırını, ekmeğin "Ar-Ge merkezi" oldu

BURSA (AA) - İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da, Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan ve "Kampüs Fırını" adıyla marka tescili yapılan fırın, sektör için "Ar-Ge merkezi" gibi çalışıyor.

Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren ve mezunlarının çoğu sektörde istihdam edilen lisede, ekmek üretimi konusunda araştırmalar yapılıyor. Okulda sektörün önde gelen ustaları da dersler veriyor.

Geleneksel ekmek yapımından, ekmeğin tarihçesi ve dünyadaki yerine birçok konu üzerinde çalışılan okulun fırınında deneme amaçlı ekmek üretimleri de gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AA muhabirine, okulda açılan fırının marka tescilinin yapıldığını söyledi.

Bu fırını, Milli Eğitim Bakanlığının fikri mülkiyet seferberliğine uygun oluşturduklarını belirten Gür, "Burası ekmek üretimiyle ilgili bir Ar-Ge merkezi. Türkiye'de ve dünyada bu alanda yetişmiş insanların nasıl yetiştiğiyle ilgili yiyecek içecek alanı öğretmenlerimiz başta olmak üzere çok geniş araştırmalar yaptık. Dünya ve Türkiye'deki ekmek üretimiyle ilgili sektörü incelediğimizde gerçekten bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik." dedi.

Gür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de girişimleriyle Bursa'da ekmek üretmeyi bilen öğrenciler yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Milli ekonomiye katkı sağlayan, ekmek ve ekmek üretiminin manevi değerinin de işin içinde bulunduğu, bu değerlere uygun bir nesil yetiştirebilmek için fırında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüreceklerini anlatan Gür, "Kampüs Fırını ve ekmek üretim tesisimizdeki en önemli hususlardan biri, özellikle sektörle iş birliği yaparak Bakanlığımızın eğitim, üretim, istihdam iş birliğine uygun bir yaklaşımla sektörün istediği nitelikli insan gücünü sektörle birlikte yetiştirmek üzerine çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

- Fırındaki hamur hazırlama ve pişirme makineleri de meslek lisesinden

Serkan Gür, fırındaki makinelerin Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince üretildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ekmek üretimiyle ilgili sektörün istediği iş gücünü oluşturabilmeyi amaçladığını vurgulayan Gür, şöyle konuştu:

"Bütün alanlarda hem üretmeyi bilen hem de sektörle iş birliği içinde olan öğrenciler yetiştiriyoruz. Ekmeğin bütün çeşitleri üzerinde Türkiye'de ve dünyada ekmeğin Ar-Ge'sini yapabilmek, bu alanda Türkiye'deki çalışmaları uluslararası normlara taşıyabilmek, aynı zamanda gastronomi alanında Türkiye başta olmak üzere dünyada önemli bir yere sahip olabilmek adına öğrenciler yetiştiriyoruz. Ar-Ge merkezimizde her gün yiyecek içecek alanı öğretmenlerimizle ekmek ile ilgili ekmek üretimiyle ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştirecekler.

Bursa'da fırıncılarımız bize çok destek oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Ustalarımıza, kalfalarımıza, fırıncılık sektöründeki duayenlere okulumuza gelip öğrencilerimize bu alanla ilgili gelişmeleri aktarmalarını özellikle rica ediyorum, kendilerini okulumuza davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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