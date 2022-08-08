Bursa Kent Konseyi "Gençlik Katılım Faaliyeti" projesini hayata geçiriyor

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BURSA (AA) - Bursa Kent Konseyi, yabancı ülkeden gelecek konukların katılımıyla "Gençlik Katılım Faaliyeti" gerçekleştirilecek.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik Meclisi tarafından "Erasmus+ KA154 Gençlik Katılım Faaliyeti" programı kapsamında hazırlanan "Belediye Meclis Simülasyonu" projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında 4-15 Ekim tarihlerinde Yunanistan, Letonya, Romanya, Gürcistan ve Portekiz'den 24 katılımcıyla "Gençlik Katılım Faaliyeti" yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Onur Koçak, projenin ülkede ve Avrupa'da yerel gençlik konseyleri aracılığıyla yerel düzeyde karar alma süreçlerine gençleri dahil etmeyi planladıklarını belirtti.

Gençlik politikalarını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:

"Gençleri bilinçlendirmek, farklı kültürlerden ve sosyal ortamlardan gençlerin bir araya getirilip tanışmalarını sağlamak, beraber iş birliği içerisinde çalışma kültürünü oluşturmak ve geliştirmek, ait oldukları toplumun sorunlarını temsil ederek, gerekli mercilere nasıl iletileceğini ve sorunun çözümünde nasıl yol alabileceklerini öğrenmelerini sağlamak temel hedeflerimizdir. 10 günlük atölye çalışmaları, saha çalışmaları ve projenin ana iskeletini oluşturan meclisin simülasyon uygulaması ekibimiz tarafından gerçekleştirilecektir."

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