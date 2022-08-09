İnegöl, gastronomi uzmanları ve acente temsilcilerine tanıtıldı

BURSA (AA) - İnegöl Belediyesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliğiyle gastronomi uzmanları, basın ve acente temsilcileri, turizmciler ile şeflerini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar iki günlük programda kentin tarihini, kültürel zenginliklerini, kaplıcalarını, doğasını ve İnegöl'de turizme dair tüm değerleri yerinde görme imkanı buldu.

İnegöl köftesi tanıtımı ve ikramıyla başlayan program, çarşı bölgesi, İshakpaşa Camisi ve Türbesi, İnegöl Kent Müzesi, Mobilya ve Ağaç İşleri Müzesi, Oylat, kırsal Tuzla Mahallesi'ndeki tek parça halinde ekili en büyük yaban mersini tarlası, Kurşunlu Mahallesi'ndeki çilek bahçeleri ziyaretiyle devam etti.

Ortaköy Tarihi Kervansarayı'nda "Gastro İnegöl" çalışmaları ile ortaya çıkan İnegöl'ün lezzetleri konuklara ikram edilerek tanıtıldı. İki günlük İnegöl turu, Gençlik Merkezindeki Nöbetçi Kitaphane ziyareti ve yemek ikramıyla son buldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün kültürel zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

Taban, yaptıkları çalışmalarla turizm konusunda gelişmeleri hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İnegöl'ümüz iyi bir sanayi şehri. Beraberinde İnegöl bereketli toprakların bulunduğu bir tarım şehri. Bunlarla birlikte İnegöl'ün turizm yönünü de ön plana çıkarmak istiyoruz. İnegöl şehri, üzerinde kurulu bulunduğu yaklaşık bin kilometrekarelik alanın yüzde 50'si ormanlarla kaplı bir şehir. Uludağ'ın eteklerinde kurulmuş, eşsiz güzelliklere sahip bir şehir. Havasıyla, suyuyla, ormanlarıyla, yaylalarıyla, şelaleleri ve mağaralarıyla çok kıymetli bir lokasyonda bulunuyor. Buradan hareketle bu şehirde Türkiye'nin tüm vilayetlerinden yaşayan vatandaşlarımız var. Bununla alakalı olarak da biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu kültürel zenginliğin de meyvesi olarak yemek zenginliğini görüyoruz. Bunun da bir gastronomi zenginliğine dönüşmesi için bugün bu kıymetli heyetlerle çalışmalar yapıyoruz."

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir de İnegöl mutfağının zenginliklerine dikkati çekti.



Bursa'nın turizmden aldığı payın İnegöl ile daha da artacağına işaret eden Bilir, "İnegöl denilince aklımıza mobilya ve köfte gelirdi. Aslında İnegöl'ün çok çeşitli bir gastronomisi varmış. İnsanlar artık yeni lezzetlerin, tatların peşinde. İnegöl'ün bu farklı lezzetleri ve gastronomi çok önemli. Sizin de burada insanları peşinden koşturacak bir mutfağınız var." ifadelerini kullandı.



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