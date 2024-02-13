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        Kazada ölen motosikletli, Karadağ´a iş görüşmesine gidecekmiş

        İSTANBUL'da, motosiklet kazasında ölen Gökhan Ünlü (46), memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Ünlü'nün iş görüşmesi için bugün uçakla Karadağ'a gitmeyi planladığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:10
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        Kazada ölen motosikletli, Karadağ´a iş görüşmesine gidecekmiş
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        İSTANBUL'da, motosiklet kazasında ölen Gökhan Ünlü (46), memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Ünlü'nün iş görüşmesi için bugün uçakla Karadağ'a gitmeyi planladığı öğrenildi.

        Balıkesir'de özel şirkette yönetici olan Gökhan Ünlü, Karadağ'a iş görüşmesine gitmek üzere, dün 10 GU 178 plakalı motosikletiyle İstanbul'a doğru yola çıktı. Ünlü'nün kullandığı motosiklet, öğle saatlerinde İstanbul'da Kurtköy Şekerpınarı Kavşağı'nda, TIR'ın çarpmasıyla savruldu. Kaskı da bulunan Ünlü, ağır yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Ünlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Çevresinde motosiklet tutkusuyla tanınan Gökhan Ünlü, bugün memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çördük köyünde, ikindide kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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