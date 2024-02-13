Kazada ölen motosikletli, Karadağ´a iş görüşmesine gidecekmiş

Balıkesir'de özel şirkette yönetici olan Gökhan Ünlü, Karadağ'a iş görüşmesine gitmek üzere, dün 10 GU 178 plakalı motosikletiyle İstanbul'a doğru yola çıktı. Ünlü'nün kullandığı motosiklet, öğle saatlerinde İstanbul'da Kurtköy Şekerpınarı Kavşağı'nda, TIR'ın çarpmasıyla savruldu. Kaskı da bulunan Ünlü, ağır yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Ünlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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