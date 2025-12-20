Bursa'da lise öğrencileri müze ve işletmeleri ziyaret etti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde lise öğrencileri, müze ve bazı işletmelere ziyarette bulundu.

İlçedeki, Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Tekstil Müzesi, Bursa Vakıf Müzesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi'ne ziyaret etti.

İlçede faaliyet gösteren bazı işletmeleri de gezen öğrencilere tarihi ve teknolojik bilgilendirmeler yapıldı.