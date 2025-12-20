Habertürk
        Bursa'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Bursa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalanırken, kumar oynayan 28 kişiye de toplam 258 bin 916 lira ceza uygulandı.

        Giriş: 20.12.2025 - 12:30 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:30
        Bursa'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi
        Bursa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalanırken, kumar oynayan 28 kişiye de toplam 258 bin 916 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde trafik kontrolleri ile iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, uygulamada, 125 aracı ve 402 kişinin sorgusunu yaptı. Sorgulamada aranan 1 zanlı yakalandı.

        Nilüfer ilçesinde 32 noktada gerçekleştirilen sabit, hareketli yol ve umuma açık iş yeri uygulamalarında, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 kişi daha yakalandı.

        Denetimlerde 1 kişide ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilirken, 10 araca toplam 30 bin 815 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca, 1 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 2 iş yerine ise "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu"nca cezai işlem uygulandı.

        Kumar uygulaması kapsamında 15 kahvehane denetlemesinde 1 iş yerinde tombala yakalanırken iş yerinde bulunan 5 bin 100 lira ile 17 tombala kartı ve çok sayıda tombala pulu ele geçirildi.

        İş yerinde çıkar amaçlı oyun oynayan 28 kişiye toplam 258 bin 916 lira cezası uygulanarak iş yeri sorumlusuna "kumar oynanması için ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

