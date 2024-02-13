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        Bursa'da kıskandığı kadını silahla öldüren sanığa müebbet hapis

        Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını sokakta başından tabancayla vurarak öldüren sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:08
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        Bursa'da kıskandığı kadını silahla öldüren sanığa müebbet hapis
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        Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını sokakta başından tabancayla vurarak öldüren sanık, müebbet hapse çarptırıldı.

        Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İzzet Akdeniz (47), maktul Nurcan İnan'ın kızı Yağmur M, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık ifadesinde, maktulün yakınlarından yaşananlar nedeniyle özür diledi.

        Şikayetinin devam ettiğini belirten Yağmur M. de sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın üst sınırdan ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

        Son sözü sorulan sanık, takdiri mahkeme heyetine bıraktığını ifade etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, önce "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet daha sonra takdiri indirim uygulayarak sanığa bu suçtan verilen cezayı müebbet hapse düşürdü.

        Sanık ayrıca, "tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

        - Olay

        Kentte geçen yıl Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak'taki bir evde yaşayan Nurcan İnan (41), kızı Yağmur M. ile 24 Ocak'ta evine doğru yürürken yanına gelen İzzet Akdeniz ile tartışmaya başlamıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Akdeniz, yanındaki tabancayla Nurcan İnan'ı başından vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

        Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Kısa süre sonra polislerce yakalanan ve ilk ifadesinde 7-8 aydır arkadaş olduğu İnan'ı kıskandığı için vurduğunu belirten İzzet Akdeniz tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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