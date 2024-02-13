Takla atan otomobil, tarlaya girdi; 3 ölü (2)

Bursa'nın Karacabey ilçesinde takla atıp, tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Haşim Güngör (62) ile Fahriye Dalyan'ın (58) hayatını kaybettiği kazada, yaralı Muharrem Dalyan da (62) tedavi gördüğü Karacabey Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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