Bursa Valiliği ile TSE arasında enerji verimliliğine dair protokol imzalandı

Grönland, krizin hem kanıtı hem de çözümü mü?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Valiliği ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında enerji verimliliğine ilişkin protokol imzalandı.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, taraflara ait görev, yetki ve sorumlulukları tanımlayan iş birliği protokolünü Bursa Valisi Yakup Canbolat ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin imzaladı.



İmzalanan protokolle enerji alanında, kaynakların verimli kullanımı teşvik edilecek, toplumdaki enerji kültürü yaygınlaştırılacak, verimlilik bilinci artırılacak.



Kurum ve kuruluşların enerji politikalarını belirleyen, amaç ve hedefleri doğrultusunda enerji tüketimini yöneten, iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayan Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi alanında da iş birliği yapılacak.

Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi modeli kapsamında Bursa'da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi koordinasyonunda farklı illerdeki kurum ve kuruluşlarda Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması ve belgelendirilmesi süreçlerinde birlikte çalışılacak.

Ayrıca, ürün, sistem ve personel belgelendirme, eğitim, yeni yönetim sistemleri gibi birçok alanda da bilgi paylaşımında bulunulacak. Enerji alanında verimliliği artırmak için Bursa Valiliği ile TSE, panel, seminer ve çalıştaylar düzenleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.