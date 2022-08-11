GÜNCELLEME - Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde, 1. Hurdacılar Çarşısı Sokağı'nda bir firmaya ait açık alandaki atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen alevleri yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alarak soğutma işlemine başladı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.