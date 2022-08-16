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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Mudanya'daki sağanakla ilgili açıklama:

AA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Mudanya'daki sağanakla ilgili açıklama:

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kalmasına yol açan sağanağın olduğu saatlerde Bursa ile ilgili yatırımları görüşmek üzere Ankara'da bulunduğunu bildirdi.

Aktaş, beraberindekilerle ilçede ekiplerin çalışmalarını inceleyerek, vatandaşa ve esnafa "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aktaş, vatandaşların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Yağış nedeniyle can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, yaraların sarılacağını belirten Aktaş, kendisine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu dile getirerek, "Üzülerek söylüyorum ki Ankara'da bu memleketin işleri ile alakalı bir gezide olmama rağmen buradan bile maalesef farklı bir siyaset yönetmeye çalıştılar." dedi.

Alinur Aktaş, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Konferans Salonunda öğrencilere kırtasiye desteğiyle ilgili projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada da Mudanya'daki su baskınlarına değindi.

Sokaklardaki aksaklıkları gördüğünü ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık yarım saat sürmüş bir yağış. 280 ihbar var bize, tekrarlar ve maalesef sahte ihbarlarla beraber. Bu ihbarların 114'ü bireysel olarak ayrı ayrı. Tek tek var kayıtları var bizde. Mudanya'da 88 ihbar var. Bu evlerin hepsine de müdahale edilmiş. Gönül arzu eder ki bir tane dahi olmasın ama 88 ev veya iş yeri olarak baktığınızda çok yüksek rakam gibi gözükmeyebilir. Ben 3 sokağı gezdim, üzülerek söylüyorum ilçe belediyesinin yaptığı sokak, değil orada benim gibi belediye başkanı veya fen işleri daire başkanı, 10 yaşındaki çocuğu da koysanız bu sokağın su basacağını bağırıyor resmen. Bu sokak, sağa meyilli resmen. Sağ taraftakilere basmış, sol taraftakilere basmamış. Arkadaşlara şu talimatı verdim: 'Hemen irtibata geçin düzeltsin, eğer düzeltmezse acil gereği yapın' dedim. O 3 sokakta da 30-40 mağdur esnaf var."

Sağanağın olduğu saatlerde Bursa ile ilgili yatırımları görüşmek üzere Ankara'da bulunduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Maalesef başkalarının tatil mevzusundan dolayı beni de bu konuyla alakalı çıkarma hevesleri olanlar var. Köşelerinde yazanlar olmuş, algı yürütmeye çalışanlar olmuş. Allah'a havale ediyorum. Ben dün sabah 06.45'te yola çıktım. Ankara'ya gittim, Ankara'ya niye gittim? Gençlik ve Spor Bakanlığına fiyat artışından dolayı 400 milyon liralık protokolle alakalı gittim. Dünya Göçebe Oyunları ile alakalı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı'yla, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı'yla oturup, Bursa'da İznik'te yapılacak bu büyük organizasyonun lansmanı için gittim. Gece döndüm, ayağımın tozuyla da saat 00.15 gibi de Demirkapı'daki yangın olayını baştan sona takip ettim. Bu benim işim, bu millet bunun için bana oy verdi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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