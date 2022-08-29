Mudanya’da "Mürsel Kara İncir Şenliği" düzenlendi

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BURSA (AA) - Mudanya Belediyesi tarafından ilçenin tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla Mürsel Mahallesi'nde Kara İncir Şenliği gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, en kaliteli incir ve en lezzetli incir tatlısı yarışmalarına yer verildi.



En kaliteli incir yarışmasının birincisi Okan Kocatürk, en lezzetli incir tatlısı yarışmasının kazananı ise Berat Can Öztürk oldu.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz stantları tek tek ziyaret ederek katılımcılara teşekkür belgesi verdi.



Programda, Mudanya Bandosu konserinin ardından Bursalı müzisyen Mehmet Çevik sahne aldı.

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