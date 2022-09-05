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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye ev tekstili tasarım yarışmasında final heyecanı

AA

Türkiye ev tekstili tasarım yarışmasında final heyecanı

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) 12 yıldır yetenekli genç tasarımcıları sektörle buluşturduğu "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class"ta finalistler belli oldu. Üçüncü elemeyi geçen 7 tasarımcı, final sunumlarına hazırlanmak amacıyla birebir eğitimlerin verileceği son aşamada ilk üçe girmek için yarışacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UTİB'in 2011 yılında genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle başlattığı Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, 11 yıldır genç tasarımcıların geleceğine ışık tutuyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek yarışmada dereceye girenler, kariyerlerini inşa etmelerine katkı sağlayan birçok ödül kazanırken Ticaret Bakanlığınca uygun görülen finalistler ise dünyanın önemli tasarım akademilerinde eğitime gönderiliyor.

Üniversitelerin tasarım bölümünde eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada üçüncü elemeyi geçen Duru Dodanlı, Enise Bayar, Gizem Bağaç, Nursima Bingöl, Özge Özkan, Sevda Kanalcı ve Zeyneb Sağır, finalde dereceye girmek için yarışacak.

Çevreye en az seviyede etki edecek dönüştürülebilir ürünler tasarlamak ve üretim alışkanlıklarını değiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla bu yıl "Eko-bilinç" temasıyla düzenlenen yarışmada son aşamaya kalan 7 finalist hem final eleme adımına hazırlanmak hem de koleksiyonların endüstriye uyarlanması ve ticarileşmesi, pafta geliştirme ve sunum koçluğu eğitimlerine katılma imkanına sahip olacak.

Final sunumlarına hazırlamak amacıyla birebir eğitimlerin verileceği 7 finalist, aynı zamanda UTİB üyesi ihracatçı firmalardan uygunluk alınabilmesi ve koşulların uygun olması durumunda fabrika gezileriyle endüstriyel üretim süreçlerini gözlemleyebilme şansı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, giyimlik kumaş ve ev tekstili konusunda Türkiye'nin küresel pazar trendlerini belirleyici konumda olduğuna dikkati çekti.

Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma için sektöre nitelikli tasarımcıların kazandırılması gerektiğini vurgulayan Engin, "Tekstil sektörünün dünya pazarlarında daha çok duyulması ve her türden alıcıya hitap edebilmesi adına UTİB olarak gerek eğitim programları gerekse start-up projelerimizle genç yeteneklerin kazandırılması noktasında desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak 2011'de hayata geçirdiğimiz Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, sektörün dinamizmini artıracak, yaratıcı ve özgün fikirlerin ortaya çıkarılmasına katkı sunacak genç yetenekleri büyük fırsatlar sağlıyor. Dereceye giren yarışmacılarımız, aldıkları eğitimlerle kariyer planlamalarına yön verirken aynı zamanda Türk tekstiline de vizyon kazandırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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