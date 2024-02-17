Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 1'inin cansız bedenine ulaşıldı (4)

1CANSIZ BEDEN BULUNDU Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiye ve 6 mürettebata ulaşmak için planlanan dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30’da gerçekleştirilirken, batık gemide 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzeyine çıkarılan mürettebatın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacak.

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