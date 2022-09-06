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Tarım ve Orman Bakanlığının "Marmara Bölge İstişare Toplantısı" Bursa'da başladı

AA

Tarım ve Orman Bakanlığının "Marmara Bölge İstişare Toplantısı" Bursa'da başladı

BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından insan kaynağı, disiplin ve mali işler hususlarında yaşanılan sorunların çözümüne yönelik "Marmara Bölgesi II. Etap Bölge Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" Bursa'da başladı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Bursa Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününe Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çevrim içi katılım sağladı.

Kirişci, son dönemde küresel sorunlara bağlı tarımsal üretim zincirinde yaşanan aksaklıkların daha fazla hissedilir olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak aldıkları ve alacakları tedbirlerle muhtemel zararların önüne geçtiklerini vurgulayan Kirişci, "Hepimizin yaşadığı global kriz, tarım sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımızı hem bugün yaşanan krizden korumak hem de gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için tarım politikalarımızı üç sac ayağına oturttuk. Bunlardan ilki ekilişleri artırmak, ikincisi verimi yükseltmek, üçüncüsü de kaliteyi artırmaktır." ifadelerine yer verdi.

Kirişci, yerel tarım ekonomisini artırmak, gıda güvenliğini sağlamak, taze ve ucuz gıdaya erişimi sağlamak ve tarımda istihdamı artırmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bünyemizde çalışan her bir personelimizin Bakanlığımız hedefleriyle uyumlu ve artan verimlilikte çalışabilmesi için kurum içi eğitimlerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Sizlerden beklentim bulunduğunuz konumda öncelikle üreticilerimizin sorunlarını çözmeye odaklı bir anlayış içinde olmanızdır. Marmara Bölgesi ikinci etap eğitim ve istişare toplantısının siz değerli mesai arkadaşlarıma yararlı olmasını dileğiyle selamlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç ise istişare, koordinasyon ve eğitim konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Dinç, bu toplantı ile Bakanlık merkez birimleriyle bağlı kuruluşlarının il ve ilçe müdürlükleriyle bir araya gelerek istişare etmek, eğitim ve bilgilendirme yoluyla tereddüt duyulan konuların iş birliğiyle çözüme kavuşturulması ve dolayısıyla uygulamada olabilecek hataları minimize etmenin amaçlandığını aktararak, "İlk programımıza Ege Bölgesi ile başladık, Marmara Bölgesi ile devam ediyoruz. İlerleyen günlerde diğer bölgelerimizde de çalışmalarımız devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personelin Bakanlığın sahip olduğu en önemli kaynaklardan biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kaynağın motive edilmesi, etkin ve doğru olarak kullanılması belirlenen hedeflerin ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca günümüzde kurumların başarısını artırmada en önemli aktif unsur olan insan kaynağının verimli kullanılmasının gerekliliği, performans değerlemesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konu haline dönüştürmüştür. Bu etkinlik, Personel Genel Müdürlüğü ile taşra birimleri arasında var olan iletişimin daha verimli hale getirilmesi amacıyla düzenlendi. Bölge toplantılarında Bakanlığımızca oluşturulacak olan stratejik planların, hedeflerin doğru belirlenmesi, ulaşılabilir hedefler koyulması için sahadan alınan bilgilerin en etkin ve doğru biçimde ilgili yerlere ulaştırılmasında, mevcut insan kaynağının verimli ve doğru kullanılmasıyla birlikte var olan verimliliğin artırılmasına, ulaşılacak hedeflere en ekonomik bir disiplin içinde ulaşılmasına ve birimler arasında işleyiş bakımından bir bütünlüğe katkı yapacak toplantıyı düzenleyen Yetenek Yönetimi ve Eğitim Daire Başkanlığına teşekkür ederim."

İdari ve mali şubelerin çalışmalarına yönelik eğitimlerin verildiği bölge istişare toplantısının 9 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.​​​​​​​

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