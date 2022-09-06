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Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı 2,3 milyar dolar oldu

AA

Otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı 2,3 milyar dolar oldu

BURSA (AA) - Türkiye'nin otomotiv endüstrisi ağustos ayında 2,3 milyar dolarlık ürün ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş ile 2 milyar 269 milyon dolar oldu.

Ülke ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün Ağustos 2022 toplam dış satımından aldığı pay ise yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 4,3 artarak 19,6 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ortalama aylık ihracat 2,45 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

- Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 12 artış

Ağustosta en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisi dış satımı geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 12 artarak 1 milyar 67 milyon dolara ulaştı.

Geçen ay binek otomobillerde yüzde 4 azalışla 628 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 50 azalışla 297 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda yüzde 13 artışla 133 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Tedarik endüstrisinde en fazla dış satım yapılan Almanya'ya dış satımda yüzde 16, önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 23, Rusya'ya yüzde 16, Fransa'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 48, Polonya'ya yüzde 17 ihracat artışı, Fas'a yüzde 33, Romanya'ya yüzde 27 düşüş görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 48, İtalya'ya yüzde 23, Polonya'ya yüzde 60, İsrail'e yüzde 63, Fas'a yüzde 186 ihracat artışı, Birleşik Krallık'a yüzde 27, Almanya'ya yüzde 38, Slovenya'ya yüzde 30, ABD'ye yüzde 79 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a yüzde 49, Slovenya'ya yüzde 80, İtalya'ya yüzde 64, Fransa'ya yüzde 47, Belçika'ya yüzde 67 ihracat düşüşü, ABD'ye yüzde 339 Avustralya'ya yüzde 465 ihracat artışı olduğu kayıtlarda yer aldı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda Fransa'ya yüzde 17 ihracat düşüşü, Almanya'ya yüzde 172, İtalya'ya yüzde 850, Portekiz'e yüzde 353 ihracat artışı kaydedildi.

Diğer ürün grupları arasındaki çekiciler ihracatı ise yüzde 54 artarak 106 milyon dolara çıktı.

- En büyük pazar Almanya'ya dış satım yüzde 4 yükseldi

Ağustosta, en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 4 artışla 323 milyon dolara ulaştı.

İkinci büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 3 azalışla 251 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 31 gerileyerek 204 milyon dolar oldu. İspanya'ya yüzde 44, ABD'ye yüzde 27,5, Polonya'ya yüzde 16, Avusturya'ya yüzde 190, Portekiz'e yüzde 26, Çekya'ya yüzde 71 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 10, Belçika'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 59, Fas'a yüzde 12, Romanya'ya yüzde 14 ihracat düşüşü yaşandı.

Otomotiv ihracatından aldığı yüzde 63 pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine ağustosta 1 milyar 431 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen ay, Ağustos 2021'e göre diğer Avrupa ülkelerine yüzde 26 ihracat düşüşü, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ülkelerine yüzde 22, Orta Doğu ülkelerine yüzde 26 ihracat artışı görüldü.

Verileri değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen ay yaşanan düşüşe rağmen ihracatımız genellikle 2 milyar doların altında seyreden ağustos ortalamasını aştı. Ağustosta en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grubu tedarik endüstrisi oldu. Tedarik endüstrisi ile otobüs-minibüs-Midibüs ürün grubunda da çift haneli artış kaydettik. İspanya, ABD ve Polonya'ya ihracatımız da çift haneli arttı." ifadelerini kullandı.

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