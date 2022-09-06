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Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Kazancı, tanıtım toplantısında konuştu:

AA

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Kazancı, tanıtım toplantısında konuştu:

BURSA (AA) - Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları, etnik milliyetçilik ve bölgesel çatışmaların giderek arttığı günümüzde dünya barışına katkı sunmayı, toplumlar arasında iş birliğini güçlendirmeyi, sivil diplomasiyi geliştirmeyi, hoşgörü ve yardımlaşmayı teşvik etmek için dünya kültürlerinin çeşitliliğini ve öz gönüllülüğünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor." dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde hazırlıkların sürdüğü alanda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kazancı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın devlet başkanları düzeyinde kararlaştırılmış dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olan Dünya Göçebe Oyunları'nın ilkinin 2014'te Kırgızistan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Organizasyonun 2'ncisi ve 3'üncüsünün 2016 ve 2018 yıllarında yine Kırgızistan'da düzenlendiğini dile getiren Kazancı, 4'üncüsünün ise 2020 yılında Türkiye'de yapılacağını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle bu seneye ertelendiğini anlattı.

Göçebe kültürünün çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış, insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirten Kazancı, şöyle konuştu:

"Çeşitli nedenlerle bulundukları yerlerden ayrılarak yeni yaşam alanlarına varmak için yollara düşen göçebeler, uzun yolculukları sırasında karşılaştıkları insanlardan etkilenmişlerdir. Aynı zamanda da kendi kültürlerini de o insanlarla paylaşmışlardır. Büyük insan toplulukları arasındaki etkileşimin kurulmasında tarih boyunca göçlerin etkisi yadsınamaz. Günümüzde çok farklı nedenlerle bulundukları coğrafyadan ayrılan göçebeler, kültürel etkileşimini devam ettirmede bu önemli rollerini sürdürüyor. Dünya Göçebe Oyunları, etnik milliyetçilik ve bölgesel çatışmaların giderek arttığı günümüzde dünya barışına katkı sunmayı, toplumlar arasında iş birliğini güçlendirmeyi, sivil diplomasiyi geliştirmeyi, hoşgörü ve yardımlaşmayı teşvik etmek için dünya kültürlerinin çeşitliliğini ve öz gönüllülüğünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Spordan sanata, gastronomiden geleneksel spor deneyimlerine dek pek çok etkinliği barındıran Dünya Göçebe Oyunları, dünyanın dört bir yanından halkların kültürel tarihi mirasını korumayı, yaygınlaştırmayı, kültürler arası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi, geliştirmeyi, geleneksel oyunları ve yarışmaları dünya çapında yaygınlaştırmayı, geliştirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyor. Renkli yarışmalar, çeşitli müsabakalarla geleneksel spor ve kültürlerin icra edildiği etkinlikler, misafirlerini geleneksel sporlar ve kültürlerden izler taşıyan keyif dolu bir yolculuğa da çıkaracaktır."


- Atlı oyunlar, ulusal güreşler, geleneksel okçuluk müsabakaları...

Kazancı, bu etkinliği ileriye yönelik olarak Türkiye ve diğer ülkeler arasında ortak anlayış kültürünün pekişmesi adına oldukça ümit verici bulduğunu bildirdi.

Dünya Göçebe Oyunları'nı kültürel diplomasinin de merkezi olarak görüp böyle konumlandırdıklarını aktaran Kazancı, "102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda yer alacak faaliyetlerde geçmişten günümüze uzanan geleneksel sporlar sergilenecek. Özel oluşturulan spor alanları ile çeşitli müsabakalara ev sahipliği yapacaktır. Özellikle atlı oyunlar, ulusal güreşler, geleneksel okçuluk dallarında birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyunlarda aynı zamanda ortak kadim kültürlerin yansımalarının görüleceğine dikkati çeken Kazancı, bu anlamda önemli kazanımlar elde edileceğine inandıklarını belirtti.

Dünya Göçebe Oyunları'nda bu geleneksel oyunların yanı sıra 40'tan fazla da oyun dalının yer alacağını dile getiren Kazancı, şunları kaydetti:

"Dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlere ev sahipliği yapan gastronomi etkinliğinde 20 ülkenin mutfağı, kendi ülkelerini temsil eden en iyi aşçılar tarafından tanıtılacak ve bu lezzetleri katılımcılara ikram edecektir. Bununla birlikte geçmişten günümüze de süregelen el sanatları, çeşitli dallarda 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda sergileme ve atölyeler olarak yer bulacaktır. Hat, ebru, iğne oyası, cam üfleme, eldiven, tüp işlemeleri, filografi, bez bebek yapımı, sedef işçiliği, keçecilik, merkezi İznik olan çinicilik başta olmak üzere birçok geleneksel sanat, Dünya Göçebe Oyunları'nda ilgilileriyle buluşacaktır. Dünyaca tanınmış ses sanatçıları, Türkiye'nin önde gelen sesleri, ulusal ve uluslararası folklor ekipleri, halk dansları, çocuk şarkıları, konseri ve korolarıyla sahne alacaklardır. Geri dönüşüm, kolaj, ebru atölyesi, oyuncak, tasarım, resim, kukla, pastel boya, ritim, denge, masal atölyeleri gibi atölye çalışmalarını da faydalı ve önemli buluyoruz. Çocuklara özel sanat etkinlikleri, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ana unsurlarından olacak, 'çocuk obası' adıyla kurulacak etkinlik alanında çocuklara sanat eğitimleri ve uygulamalı sanat atölyeleri imkanı sunulacak."

Hakan Kazancı, katılımcılara ülkelerinin kültürlerini, geleneklerini ve yaşam biçimini yansıtan ürünler sunulacağı bilgisini verdi.

Bu oyunları dünyada yok olmaya yüz tutmuş, değer verilmemiş veya göz ardı edilmiş birçok kültürel zenginliğin kamuoyuyla buluşması için önemli bir araç olarak gördüklerini bildiren Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları'nın sivil diplomasi ayağı da bulunuyor. Bu etkinliğimiz aynı zamanda kültürel diplomasiyi, gastro-diplomasi ve spor diplomasisini de kapsıyor. Bu oyunlar sadece Türklerin değil aynı zamanda tüm göçebe halklarının tarihsel hafızalarını canlandırması açısından çok önemlidir. Bizlere göçebe kültürünü farklı bir yönüyle paylaşma fırsatını veren bu oyunlarda yer alacak tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

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