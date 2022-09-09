İnegöl'de polisin motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de polisin motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimleri devam ediyor

AA

İnegöl'de polisin motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimleri devam ediyor

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde bu yıl motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulamalarında 6 bin 815 sürücüye idari işlem yapıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçedeki motosiklet sürücülerinin kask kullanım oranındaki düşüklüğün tespit edilmesinin ardından yılbaşından bu yana belirli aralıklarla kask uygulaması gerçekleştiriliyor.

Ahmet Akyollu Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipleri koordine eden İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, motosiklet sürücülerini kask konusunda bilgilendirdi.

Öte yandan, bu yıl şu ana kadar 5 bin 238 uygulama gerçekleştirildiği, kask takmayan 6 bin 815 motosiklet sürücüsüne ceza kesildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı
Refüje çarpan araç yan yattı; sahibi, ehliyetsiz çalışanına kızdı
YEREL HABERLER Refüje çarpan araç yan yattı; sahibi, ehliyetsiz ...
Kazada, kullandığı otomobilin sağ ön kapı camından fırlayan Eda öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kazada, kullandığı otomobilin sağ ön kapı camından ...
Orhangazi'de motosikletiyle kaza geçiren sürücü hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Orhangazi'de motosikletiyle kaza geçiren sürücü ...
Kazada, kullandığı otomobilin sağ ön kapı camından fırlayan Eda öldü
YEREL HABERLER Kazada, kullandığı otomobilin sağ ön kapı camından ...
Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını ...
Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ...
Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi ...
Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen itfaiye aracındaki 3 personel ...
Tarihi DNA araştırması ile `Türkiye´nin Antik Genetik Profili´ çıkarıldı
YEREL HABERLER Tarihi DNA araştırması ile `Türkiye´nin Antik Genetik ...
Babasını öldüren sanık: Öldüğünü düşünmüyorum, onunla konuşuyorum
YEREL HABERLER Babasını öldüren sanık: Öldüğünü düşünmüyorum, onunla ...
Ambulans helikopter yanık tedavisi gören çocuk için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter yanık tedavisi gören çocuk için ...
Bursa'da 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ...
Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi
YEREL HABERLER Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton ...
BTSO Başkanı Burkay, yeni döneme ilişkin projelerini açıkladı
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay, yeni döneme ilişkin projelerini ...
Bursa'da çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yapan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza ...
Bursa'da "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu" düzenlenecek
YEREL HABERLER Bursa'da "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği ...
Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 1,5 ton beyaz et imha edildi
YEREL HABERLER Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 1,5 ton beyaz ...
Bursa´da konser alanında tekmeli- yumruklu 'taciz' kavgası
YEREL HABERLER Bursa´da konser alanında tekmeli- yumruklu 'taciz' ...
Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' kavgası kamerada
YEREL HABERLER Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.