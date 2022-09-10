Bursa'da "Kurtuluşun 100. Yılı" etkinlikleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kurtuluşun 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında konser düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gecede, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan ve Arnavutluk gibi ülkelerden gelen dans grupları gösterilerini sergiledi.

Konserin ikinci yarısında sahne alan sanatçı Esat Kabaklı "Hekimoğlu", "Bil Oğlum" gibi şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.