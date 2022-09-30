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Mobilyanın tamamlayıcısı metal ürünlerde İnegöl'den 63 ülkeye ihracat

AA

Mobilyanın tamamlayıcısı metal ürünlerde İnegöl'den 63 ülkeye ihracat

BURSA (AA) - KADİR İNCİ - Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşabın yanı sıra sektörün metal aksam ve ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırımlar son dönemde hızlandı.

İnegöl'de sektörde faaliyet gösteren firmalara, mobilyanın tamamlayıcısı olan metal sehpa, kulp, koltuk ve yatak odası takımı ayağı gibi ürünlere talep artıyor.

Metal ürünlere duyulan ihtiyaç, ilçenin üretim, ihracat ve istihdamda büyümesine katkıda bulunuyor.

Firmalar, İngiltere, Almanya, ABD ve Ermenistan başta olmak üzere 63 ülkeye ihracat yaptıkları bu alanda siparişleri karşılayabilmek için kalifiye eleman arıyor.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, İnegöl'ün dünya çapında bir mobilya markası olduğunu söyledi.

İlçenin bu alanda yenilik ve tasarımların sıkça yapıldığı, modanın belirlendiği bir merkez olduğunu belirten Ayhan, tasarımcıların kendilerini sürekli geliştirdiğini anlattı.

Yeni tasarım ve ürünlerin ortaya çıktığını vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Yeni ham maddeleri ürünlere ekliyoruz. Bunlardan biri de metal. Son 5 yıldır metal ürünler mobilyanın bir parçası oldu. Bu dönem ciddi şekilde modern bir tasarımın simgesi oldu. Metalciler de kendilerini geliştirdi, çeşitli makineler aldılar. Birçok metal, kaplama ve kesim atölyesi, fabrikası açılmaya başlandı. Bu da yeni bir iş olanağı ve istihdam sağladı. Türkiye'ye ve yurt dışına metal ayak, sandalye, kulp gibi aksesuarları gönderiyorlar. Bu artık mobilyanın yan sanayisi oldu. İhracatımız her yıl yüzde 15-20 büyüyor. 2021'de genel mobilya ihracatımız 650 milyon doların üzerinde oldu. Bu ihracattaki metal mobilyanın payı 60 milyon dolar."

- "Ara ve teknik eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz"

Metal mobilya üretimi yapan kimya mühendisi Kadir Özdemir ise metal ve kaplama sektöründe 22 yıldır çalıştığı bilgisini verdi.

Yarı mamul halde metal ürünler imal ettiklerini aktaran Özdemir, "Balkan, Avrupa ve Doğu Bloku ülkeleri başta olmak üzere ihracat yapıyoruz. Bir yıl önce açılan firmamızda 14 işçi ile başlayıp bugün 64 çalışana ulaştık. Birkaç ay içinde de yer değişikliği yaparak istihdamı 120 ila 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Özdemir, metal ürünlerde dış satımın ilerleyen yıllarda artmasını beklediklerini dile getirdi.

Bu alanda İnegöl'ün yanı sıra Ankara ve Kayseri'de de firmaların bulunduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz mobilyaların metal kısımlarını üretiyoruz ve kaplıyoruz. Ürünler ham madde olarak gelir, buradaki makinelerde işlenir, kaynak, polisaj ve kaplaması yapılır ve işimiz biter. Ürün grupları arasında masa, sandalye, sehpa üretimi ve her türlü mobilyanın metal kısımlarını yapıyoruz. Bizim iş yerimizde ücret 7 bin 500 lira. Çalıştığı makine ve tecrübesine göre 14 bin liraya kadar çalışan var. İşçi bulma noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Mesleki Eğitim Merkezinden öğrencilerimiz var ama ara ve teknik eleman bulma noktasında sıkıntı yaşıyoruz."

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