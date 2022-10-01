4. Dünya Göçebe Oyunları devam ediyor

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BURSA (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda kuraş müsabakaları gerçekleştirildi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen etkinlikte, 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Etkinliğin üçüncü gününde, kuraş müsabakaları yapıldı.

Kuraş, 3 bin 500 yıllık tarihiyle en eski güreş türlerinden biri olarak biliniyor. Kuraş müsabakalarında, sporcular yeşil ve mavi renkte kıyafetlerle yarışıyor. Ayakta başlayan mücadelede birbirlerini yere düşürerek puan almaya çalışan sporcular, rakiplerinin sırtını yere getirmeleri durumunda da müsabakayı kazanıyor.

Çim üzerinde yapılan güreşlere, 19 ülkeden 65 sporcu katıldı.

Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu ve büyük mücadeleye sahne olan müsabakalara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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