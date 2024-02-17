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        Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı; Mert 1 gün sonra askere gidecekti (2)

        KAZAKAMERADA Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, otomobilin sürücüsü Mert Aydemir'in (20), hayatını kaybettiği, otobüs şoförü ile 7 yolcunun yaralandığı kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde Mert Aydemir'in kullandığı otomobille, süratle girdiği virajı alamayarak karşı şeride geçtiği ve özel halk otobüsüne çarptığı görüldü. Otobüsün çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak, boş arsaya girdiği anlar da görüntüye yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:15
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        Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı; Mert 1 gün sonra askere gidecekti (2)
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        KAZAKAMERADA Bursa’nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, otomobilin sürücüsü Mert Aydemir’in (20), hayatını kaybettiği, otobüs şoförü ile 7 yolcunun yaralandığı kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde Mert Aydemir’in kullandığı otomobille, süratle girdiği virajı alamayarak karşı şeride geçtiği ve özel halk otobüsüne çarptığı görüldü. Otobüsün çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak, boş arsaya girdiği anlar da görüntüye yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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