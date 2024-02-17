Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 1'inin cansız bedenine ulaşıldı (7) ADANA'DATOPRAĞA VERİLECEK Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken 15 Şubat saat 06.32'de acil durum sinyali alınıp Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güney batısında battığı tespit edilen geminin enkazından mürettebat Zeynep Kılınç'ın (33) cenezesi çıkarıldı. BATUHAN adlı gemiden, batıştan 56 saat sonra çıkarılan Kılınç'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gemide aşçı olan Zeynep Kılınç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Uçakla İstanbul'a oradan da Adana'ya gönderilecek olan cenaze Karataş ilçesi Adalı Köyü'nde toprağa verilecek. 3 YILDIR GEMİLERDE ÇALIŞIYORMUŞ Evlenip boşandığı ve çocuğu olmadığı öğrenilen Kılınç'ın, 3 yıldır gemilerde çalıştığı belirtildi. Aşçılığın yanı sıra gemideki birçok işe de yardım ettiği öğrenilen Kılınç'tan geriye gemi güvertesinde zımpara yaptığı görüntüler kaldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 18:51 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:55 facebook

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