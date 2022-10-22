Yıldırım Bayezid ile Timur'un mücadelesi Bursa'da konuşulacak

BURSA (AA) - Sultan Yıldırım Bayezid ile Emir Timur'un mücadelesi, 1402 Ankara Savaşı başta olmak üzere dönemin ilmi ve kültürel olayları ile fetihlerinin ele alınacağı sempozyum dizisine Bursa'da devam edilecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt, Bursa Uludağ, Semerkant Devlet üniversiteleri, Özbekistan Müslümanlar İdaresi Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Bursa Büyükşehir ve Yıldırım ile Ankara Çubuk ve Keçiören belediyelerince organize edilen "Sultan Yıldırım Bayezid ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu", 17 Ekim'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde başladı.

Etkinliğin Bursa'daki bölümü, 24 Ekim pazartesi günü Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki açılışın ardından Yıldırım Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen külliyede, Yıldırım Belediyesinin ev sahipliğinde 24-25 Ekim'deki oturumlarda Türkiye ve Özbekistan'dan alanında uzman akademisyenler tebliğlerini sunacak.

Akademisyenler, iki hükümdarın mücadelesinin yanı sıra dönemlerindeki bilim, sanat, edebiyat, mimari, vakıf müessesesi ve İslami ilimlerdeki gelişmeleri ele alacak.

Ayrıca, programlar öncesinde yarın akşam Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde "TÜRKSOY Türk Dünyası Müzikleri" konseri verilecek.

- "Çok gurur verici, heyecanlandıran bir çalışma"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı sağlamak amacıyla bu sempozyumu düzenlediklerini söyledi.

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid ile Emir Timur arasındaki Ankara Savaşı dahil çeşitli konu başlıklarında bu etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Uluslararası sempozyumla hem Türkiye'den akademisyenler hem de Özbekistan'dan akademisyenlerle nitelikli bir çalışma ortaya koyuyoruz. Yıldırım Bayezid Han'ın Bursa'da metfun olması nedeniyle programın bir kısmını Bursa'da, Ankara Savaşı olması nedeniyle bir kısmını Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde gerçekleştireceğiz, bir ayağını da Semerkant Devlet Üniversitesinin ev sahipliğinde Semerkant'ta gerçekleştiriyoruz. Bizler için çok gurur verici, heyecanlandıran bir çalışma bu. Yıldırım Bayezid Han'ın hem kişiliği hem medeniyetimize katkıları noktasında güzel bir çalışma ortaya koyacağız."

Oktay Yılmaz, programda Yıldırım Bayezid'in Balkanlar'daki fetih çalışmalarının da inceleneceğini, dönemin ilmi çalışmalarının ele alınacağını sözlerine ekledi.

Sempozyumun son durağı ise 26 Ekim'de Ankara olacak.





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