Mudanya'da çiftçilere 40 ton buğday tohumu dağıtılıyor

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BURSA (AA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere tohum dağıtımlarına başlandı.



Çekrice Mahallesi'ndeki törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Türkiye'de tarımsal üretim politikalarının öncelikli hedefinin halkın bitkisel ve hayvansal besin maddesi ihtiyaçlarının yurt içi kaynaklardan karşılanması olduğunu söyledi.

Mudanya'da 19 kırsal mahallede 101 çiftçiye buğday tohumu dağıtılacağını belirten Aygül, "Çiftçimizin 2 bin 138 dekar alanda ekebileceği, ilçemiz şartlarına uygun 'Glosa' çeşidi kışlık, kılçıklı, birinci sınıf ekmeklik özelliklerine sahip 40 ton buğday tohumu dağıtılacaktır. Dağıtılan tohumların üreticilerimize olmak üzere ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Çiftçilerden Ali Ceylan ise gerçekleştirilen projenin çiftçiler için büyük bir hizmet olduğunu kaydederek, "Devletimizin böyle bir projeyi gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olduk. Verilen tohumların veriminin 700 ila 900 kilogram arasında olduğunu söylediler. İnşallah bütün çiftçilerimize hayırlı olur. Bu hizmette emeği geçenlere çiftçiler adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere buğday tohumları dağıtıldı.

Programa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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