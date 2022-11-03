Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanık ağır cezada yargılanıyor

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BURSA (AA) - Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanığın, asliye ceza mahkemesinde devam eden yargılamasının, mahkemenin görevsizlik kararı vermesinin ardından ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "tehdit", "hakaret" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Gökhan B. (34) ile müşteki Abdullah Y. (19), babası ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Gökhan B, avukatını azlettiğini belirterek, kendisine OCAS (Ceza Muhakemesi Kanunu'nun sanık ve mağdurlar için avukat görevlendirme işlemlerinin tamamen elektronik ortamda yapılması ve kayıt altına alınmasını sağlayan sistem) üzerinden müdafi tayin edilmesini istedi.

Önceki beyanlarını tekrarlayan müşteki Abdullah Y. ise şikayetinin devam ettiğini dile getirdi.

Müşteki avukatı Burcu Özcan Yıldız da boksör olan sanığın olay günü müvekkilini darbettiğini ve satırla yaraladığını belirterek, müvekkilinin hala tedirginlik yaşadığını ifade etti.

Sanığın olayın ardından gazetecilere, "Bu daha fragman, siz galaya gelin" dediğini anımsatan avukat, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanığa müdafi tayin edilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Geçen yıl 5 Ağustos'ta, aralarında husumet bulunan Abdullah Y'yi darbedip daha sonra satırla yaralayan Gökhan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin bazı basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından yeniden gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış ve daha sonra tekrar salıverilmişti.

Gökhan B, adliye çıkışında bir gazetecinin olayın nedenini sorması üzerine, "Bu daha fragman, siz galaya gelin" cevabını vermişti.

Sanığın yargılanmasına Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmış, mahkeme hakimi, sanığın Abdullah Y'ye yönelik eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında kalma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Uyuşmazlık üzerine dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmiş, daire davanın ağır cezada görülmesine hükmetmişti.

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