Orhaneli'de muhtarlar toplantısı yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Naim Akgül başkanlığında Hüsniye İbrahim Yılmaz Ortaokul Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya daire müdürleri de katıldı.

Akgül, halka daha iyi hizmet verebilmek için düzenledikleri toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Muhtarların mahallede önderlik yapan kişi olduğunu belirten Akgül, "Yani devletin temsilcisi ve aynı zamanda halkın da temsilcisidir. Bu anlamda muhtarların, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli rolleri vardır. Karşılıklı olarak bir araya gelmenin sorunların daha hızlı çözüme ulaştırılmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Toplantıda tüm muhtarların şikayet, öneri ve belirtmek istedikleri hususlarla ilgili olarak görüşler alınarak, gerekli çalışmaların başlatılacağı ifade edildi.

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