Doğa fotoğrafçıları, Sadağı Kanyonu'nda buluştu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Sadağı Kanyonu, doğa fotoğrafçılarını ağırladı.

Sadağı Kanyonu'nda Orhaneli Belediyesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği kahvaltıda 20 doğa fotoğrafçısı bir araya geldi.

Ardından kanyonda fotoğraf çeken katılımcılar, derede rafting yapmayı da ihmal etmedi.



Fotoğrafçılar birbirinden güzel karelere imza attı.

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