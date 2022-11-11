Orhaneli'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1111 fidan toprakla buluşturuldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.



Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde Deliballılar Mahallesi'nde gerçekleşen etkinliğe Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkanı Ali Aykurt ve ilçe protokolü katıldı.



Programda şiir okuyan öğrencilere hediyeler verildi.



Etkinlik, 1111 fidanın toprakla buluşturulmasıyla sona erdi.

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