Bursa'da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Kaydı idaresindeki 16 BCT 77 plakalı hurda yüklü tır, Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı otoyol girişinde şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kaydı ile Emre Eker'i sıkıştıkları araçtan çıkardı.



Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Kaydı ve Eker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaydı ve Eker'in cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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