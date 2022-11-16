Polis oldukları yalanıyla kadını 300 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp bir kadının altınlarını alan iki şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan A.K'yi (61) arayan dolandırıcılar, polis olduklarını ve adının terör örgütleri soruşturmasına karıştığı yalanını söyleyerek, aklanması için paralarını istedi.

Buna inanan A.K'nin evine gelen iki zanlı, 300 bin lira değerindeki altınlarını alıp uzaklaştı.

Yakınlarına durumu anlatınca dolandırıldığını fark eden kadın, jandarmaya ihbarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliklerini belirledikleri M.J. ile A.Z'yi gözaltına aldı.

Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen bu kişiler, A.K'den aldıkları ziynet eşyasını başka birine verdiklerini, kendilerinde bulunmadığını iddia etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.J. ile A.Z, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.