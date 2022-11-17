Bursa'da firari hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y'nin (26) kentte saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir iş yerine giden Ö.Y'yi burada yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.