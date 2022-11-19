Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç için mevlit okutuldu

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BURSA (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 11 Kasım'da şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç için memleketi Bursa'da mevlit okutuldu.

Sevinç'in şehadetinin 7'nci günü dolayısıyla baba ocağı Harmancık ilçesine bağlı Çatalsöğüt Mahallesi'nde mevlit programı düzenlendi.

İlçe protokolünün katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Harmancık İlçe Belediye Başkanı Yılmaz Ataş tarafından Eko Turizm Tesisleri'nde yemek ikram edildi.

Program, dua edilmesiyle sona erdi.



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