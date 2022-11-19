Bursa, Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na hazırlanıyor

BURSA (AA) - Sektörün alanındaki tek ihtisas fuarı olan, 23-26 Kasım'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı için Türkiye'nin dört bir yanındaki ocaklardan blok mermer getiriliyor.

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenecek fuarın hazırlıkları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının da (KOSGEB) destek verdiği fuara, doğal taş sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 200 firma katılacak.

Yaklaşık 50 ülkeden iş insanlarının ağırlanacağı fuarda, 50 bin metrekarelik alanda 2 bin 200 blok mermer sergilenecek.

Açılışa günler kala yurdun dört bir yanından tırlarla getirilen blok mermerlerin fuar alanına yerleştirme işlemleri devam ediyor. Her biri 20-25 ton ağırlığındaki blok mermerleri tırlardan indiren iş makinelerinin arka tekerlerinin havaya kalkması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Fuarın Sorumlu Satış Grup Müdürü Gökhan Sargın, AA muhabirine, Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın "sektörün en ağır fuarı" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Türkiye genelindeki ocaklardan çeşitli renk ve desende 2 bin 200 blok mermerin fuarda sergileneceğini belirten Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fuarın en önemli özelliği dünyada tek olması. Kapalı alanda yapılan tek blok mermer fuarı, Bursa'da gerçekleştiriliyor. Toplamda 50 bin ton ağırlığında 2 bin 200 blok mermer sergilenecek. Fuarın bir diğer özelliği ise yerleşiminin çok zor olması. Yerleştirme işlemleri büyük lastikli yükleyicilerle yaklaşık 10 gün sürüyor. Özellikle yabancı iş insanlarını burada ağırlayacağız. Otel rezervasyonları yapıldı. 50'nin üzerinde ülkeden iş insanı bekliyoruz. Ağırlıklı Hindistan olmak üzere birçok coğrafyadan doğal taş alıcıları fuarı bekliyor."

Sargın, blokların tırlardan indirilişinin işin en zor kısımlarından olduğunu dile getirerek, "Profesyonel bir ekip gerekiyor bu iş için. İyi makineler, iyi operatörler, iyi bir yerleşim ekibi. Çok uzun bir hazırlık süreci. 10 gün gibi bir sadece taş yerleşim süremiz var. Bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Her seferinde olduğu gibi bu sefer de başarıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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