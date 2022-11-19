Bursa, Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa, Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na hazırlanıyor

AA

Bursa, Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na hazırlanıyor

BURSA (AA) - Sektörün alanındaki tek ihtisas fuarı olan, 23-26 Kasım'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı için Türkiye'nin dört bir yanındaki ocaklardan blok mermer getiriliyor.

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenecek fuarın hazırlıkları sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının da (KOSGEB) destek verdiği fuara, doğal taş sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 200 firma katılacak.

Yaklaşık 50 ülkeden iş insanlarının ağırlanacağı fuarda, 50 bin metrekarelik alanda 2 bin 200 blok mermer sergilenecek.

Açılışa günler kala yurdun dört bir yanından tırlarla getirilen blok mermerlerin fuar alanına yerleştirme işlemleri devam ediyor. Her biri 20-25 ton ağırlığındaki blok mermerleri tırlardan indiren iş makinelerinin arka tekerlerinin havaya kalkması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Fuarın Sorumlu Satış Grup Müdürü Gökhan Sargın, AA muhabirine, Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın "sektörün en ağır fuarı" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Türkiye genelindeki ocaklardan çeşitli renk ve desende 2 bin 200 blok mermerin fuarda sergileneceğini belirten Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fuarın en önemli özelliği dünyada tek olması. Kapalı alanda yapılan tek blok mermer fuarı, Bursa'da gerçekleştiriliyor. Toplamda 50 bin ton ağırlığında 2 bin 200 blok mermer sergilenecek. Fuarın bir diğer özelliği ise yerleşiminin çok zor olması. Yerleştirme işlemleri büyük lastikli yükleyicilerle yaklaşık 10 gün sürüyor. Özellikle yabancı iş insanlarını burada ağırlayacağız. Otel rezervasyonları yapıldı. 50'nin üzerinde ülkeden iş insanı bekliyoruz. Ağırlıklı Hindistan olmak üzere birçok coğrafyadan doğal taş alıcıları fuarı bekliyor."

Sargın, blokların tırlardan indirilişinin işin en zor kısımlarından olduğunu dile getirerek, "Profesyonel bir ekip gerekiyor bu iş için. İyi makineler, iyi operatörler, iyi bir yerleşim ekibi. Çok uzun bir hazırlık süreci. 10 gün gibi bir sadece taş yerleşim süremiz var. Bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Her seferinde olduğu gibi bu sefer de başarıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma berber gibi davranıp 8 yıl 4 ay hapisle aranan hükümlüyü yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma berber gibi davranıp 8 yıl 4 ay hapisle ...
Bursa'da berber kılığına giren jandarma hükümlüyü yakaladı
YEREL HABERLER Bursa'da berber kılığına giren jandarma hükümlüyü ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DA SAHTE ÇEK OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DA SAHTE ÇEK OPERASYONUNA 5 ...
Bursa'da sahte çek operasyonuna 5 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da sahte çek operasyonuna 5 tutuklama
Bursa merkezli sahte çek operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa merkezli sahte çek operasyonunda 5 şüpheli ...
Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi
YEREL HABERLER Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar ...
Uludağ'daki telesiyejlerde olası mahsur kalmaya yönelik tatbikat düzenlendi
YEREL HABERLER Uludağ'daki telesiyejlerde olası mahsur kalmaya ...
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç için ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA BİN POLİSLE &#039;HUZUR VE GÜVEN&#039; UYGULAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA BİN POLİSLE 'HUZUR VE ...
BURSA'DA BİN POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI
YEREL HABERLER BURSA'DA BİN POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI
Bursa'da bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 58 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da bin polisin katılımıyla yapılan asayiş ...
Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da bin polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
Bursa'da apartmandan ayakkabı çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da apartmandan ayakkabı çalan zanlı tutuklandı
Bursa'da "Kitap Günleri" etkinliği başladı
YEREL HABERLER Bursa'da "Kitap Günleri" etkinliği başladı
Evde çıkan yangında 3 kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında 3 kardeş yaralandı
Bursa'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk yaralandı
BESOB Başkanı Bilgit'ten Kestel'de yapımı yarım kalan Büyük Sanayi Sitesi'ne ilişkin açıklama
YEREL HABERLER BESOB Başkanı Bilgit'ten Kestel'de yapımı yarım kalan ...
Bursa'da camiden kurşun levha çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da camiden kurşun levha çaldığı iddia edilen 2 ...
(Görüntülü)BURSA&#039;DA KESİLEN KOLU KURTARMA OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DA KESİLEN KOLU KURTARMA ...
Bursa'da kesilen kolu kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kesilen kolu kurtarma operasyonu
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ...
Bursa'da 6 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında, tutuklu sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Bursa'da 6 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında, ...
(Görüntülü)BAGAJDA YOLCULUĞA 1861 TL CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAGAJDA YOLCULUĞA 1861 TL CEZA
Bagajda yolculuğa 1861 TL ceza
YEREL HABERLER Bagajda yolculuğa 1861 TL ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.