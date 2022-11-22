Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram metanfetamin yakalandı

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BURSA (AA) - Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlıyla, Bursa Narkotik Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında durdurulan araçtan, 3 kilo 60 gram metanfetamin ele geçirildi.

Yapılan takip sonrasında, İstanbul’dan Bursa yönüne giden aracın Gemlik’ten geçmesi üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 3 kilo 60 gram uyuşturucu madde geçirildi.



Operasyonda yakalanan O.A.T. Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.









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