Bursa'da tartıştığı kişiye "metal boru"yla vurarak ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

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BURSA (AA) - Bursa'da tartıştığı kişiye metal boruyla vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Hakan Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Basri Köroğlu'nun (56) yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Hakan Ç, olay günü kardeşiyle evde otururken bir kadının yardım çığlıklarını duyarak sokağa koştuğunu anlattı.

Sokakta bulduğu sopayı eline alarak sesin geldiği yeri araştırdığını ifade eden sanık, "Pet shop önünde elinde telefonla biri oturuyordu. Ben evden bakarken de sokakta gidip gelen kişinin o olduğunu görmüştüm. Kadın çığlığını sorunca alaycı şekilde 'telefondan geliyordur' dedi." ifadesini kullandı.



Maktulün kendisine tükürdüğünü ve küfrettiğini ileri süren sanık, bu sebeple elindeki sopayla bileğine doğru vurduğunu, kardeşi ile maktulün oğlunun araya girmesi üzerine oradan ayrıldığını ifade etti.

Babasının KOAH hastası olduğunu ve her gün ilaç kullandığını anlatan Nasuh Köroğlu da olay günü babasıyla dükkanın önünde oturduklarını ve bu sırada babasının "kaydırmalı videolar" izlediğini aktardı.



Sanığın yanlarına geldiğini ve "yardım isteyen kadın seslerini" sorduğunu anlatan Köroğlu, "Babam elinde sopayı görünce 'telefondan geliyordur' dedi. Sanık, 'sen benimle dalga mı geçiyorsun' diyerek babama vurdu. Babam 46 kilogramdı, yere düştü. Sanık bu sırada bir de sırtına tekme attı. Kardeşi şahsı tutarak uzaklaştırdı. Eve gittik, 2-3 saat sonra babam kötü olduğunu söyledi. Ambulans çağırdık. 2 gün hastanede tedavi gördü ve hayatını kaybetti. Sanıktan şikayetçiyiz." dedi.

Olayı anlatan sanığın kardeşi Serkan Ç. de abisinin olaydan birkaç ay önce kentteki bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küklüpınar Mahallesi'nde 9 Eylül'de, kadın çığlığı duyduğunu belirten Hakan Ç, sokakta oturan Basri Köroğlu'na sesleri sormuş, ikili arasında çıkan tartışmada Hakan Ç'nin elindeki metal sopayla vurması üzerine rahatsızlanan KOAH hastası Köroğlu hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Köroğlu olaydan 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Hakan Ç. de tutuklanmıştı.

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