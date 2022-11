İngiliz ressam Lewis'in Yeşil Türbe'deki tablosunu 153 yıl sonra aynı yerde fotoğrafladı

BURSA (AA) - CEM ŞAN / SERGEN SEZGİN - Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, ünlü oryantalist ressamların Bursa temalı resimlerini yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırdığı çalışmalarından sonuncusunu Yeşil Türbe'de gerçekleştirdi.

Resimlerin aynısını canlandırabilmek için kostümler diktiren, materyalleri antikacılardan bulan ve karakterlere benzeyen canlı modellerle çalışan 38 yaşındaki Çetin, 2017-2019 yıllarında 40 fotoğrafa ulaştığı koleksiyonuna ilave yaptı.

İngiliz ressam John Frederick Lewis'in 1869'da Yeşil Türbe'de yaptığı "The Commentator On The Koran" resmini model alan Çetin, aynı mekanı bularak halı, çiçek, çiçeklik, seccade, Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı adamın giysileri gibi materyallerin benzerlerini temin etti.

Eserde Kur'an okuyan adamı canlandıran 74 yaşındaki Mustafa Akcan'ı, Lewis'in tablosundaki açıdan fotoğraflayan Çetin, İstanbul temasıyla da çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Neslihan Sağır Çetin, AA muhabirine, 2005'te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümünü bitirdikten sonra fotoğraf üzerine yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptığını söyledi.

"Resm-i Mekan" adlı projeye 2017'de başladığını belirten Çetin, Osmanlı döneminde ünlü ressamların resmettiği tabloların mekanlarını bulup canlandırma gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dünyaca ünlü resimlerin mekanlarının hayalden ibaret değil gerçek olduğunu ve Bursa'da hala yaşadığını göstermek amacıyla çalışmayı yaptığını anlatan Çetin, ilk fotoğrafında Osman Hamdi Bey'in meşhur "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosun canlandırıldığını dile getirdi.

Fransız ressam Jean Leon Gerome, Avusturyalı Rudolf Ernst, Polonyalı Stanislaw Chlebowski'nin yanı sıra Şefik Bursalı, İbrahim Çallı gibi Türk ressamların eserlerini de çalıştığını belirten Çetin, "Projede çoğunlukla Osman Hamdi Bey'in Yeşil Türbe ve Yeşil Cami içinde resmettiği eserlerin canlandırmalarını gerçekleştirdik ayrıca Ulu Cami ve Muradiye Külliyesi'ndeki resimlerin canlandırmaları yapıldı. Bugün müzeye dönüştürülen tarihi mekanlarda da canlandırmalar yaptık." dedi.

- "Projenin İstanbul versiyonunu da yapmak isterim"

Daha önce çektiği 40 fotoğraf için ressamlar ve eserleriyle ilgili Türkçe, İngilizce açıklamaları da içeren 200 sayfalık kitap oluşturulduğunu anlatan Çetin, "O ressam ne zaman, hangi tarihlerde, kimlerle gelmiş, kaç ay kalmış, nerede kalmış gibi bunları araştırarak, gerçek bilgilerle hazırladım. Bunu tamamladığımda projenin İstanbul versiyonunu da yapmak isterim. İstanbul'da da birçok ressamın resmettiği eserler var; mekanları hala ayakta olan. Onları da zamanla canlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Projenin belgeselini de çekmek istediğini belirten Çetin, 100-150 yıllık resimleri canlandırmanın heyecan verici, çok güzel bir uğraş olduğunu vurguladı.

Kendisini zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettiğini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Bir nevi tabloların içinden geçmiş oluyorum. Herkes için çok ilgi çekici bir proje oldu. Bu projenin VR (sanal gerçeklik) teknolojisinin de yapılması çok ilgi çekici olabilir. İnsanlar gözlüğü taktığında o mekanın veya o tabloların içine girip o anı hissedebilir. Çok değişik bir çalışma olabilir. Çalışmamızı 2019 yılında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilemiştik. Yurt dışından sergi talepleri olmuştu ancak araya pandemi girince kaldı. İnşallah zamanla yurt dışında da sergilerimiz olacak."

Mustafa Akcan ise böyle bir çalışmanın içinde yer aldığı için onur duyduğunu belirtti.

Bursa'daki tarihi mekanları çok iyi bildiğini dile getiren Akcan, "Güzel bir duygu. İnsan yaptığı işin en iyisini yapmaya çalışmalı. Ben de en iyisini yapmaya çalıştım." ifadesini kullandı.

