Bursa'da otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otobüsün çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Köse'ye, K.D. idaresindeki 16 ALB 498 plakalı belediyeye ait toplu ulaşım otobüsü çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Köse, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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