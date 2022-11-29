Alan başkanlığı kanun teklifiyle Uludağ'ın cazibesinin artırılması hedefleniyor

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla ilgili kanun teklifiyle bölgenin cazibesinin artırılması amaçlanıyor.

AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Efkan Ala'nın ilk imza sahibi olduğu Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi, doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ'a yönelik düzenlemeler içeriyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AA muhabirine, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Kapadokya Alan Başkanlığı olmak üzere Türkiye'de şu anda mevcut iki alan başkanlığının bulunduğunu söyledi.

Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin yasalaşması durumunda üçüncü alan başkanlığının burada kurulacağını belirten Çavuşoğlu, Uludağ'ın sadece Bursa açısından değil hem Türkiye hem de dünya açısından çok önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Kış turizmi ya da kayak turizmi denildiği zaman Türkiye'de ilk akla gelen yerin Uludağ olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Burayla ilgili bir yetki karmaşası var. Tek elden ve bütüncül bir yaklaşım sergilenemediği için burada yeterli yatırımlar ve atılımlar yapılamadı. Yeterli derecede tanıtımlar gerçekleşemedi." diye konuştu.

- "İşin amacına uygun olmayan hiçbir planlama ve faaliyet gerçekleştirilemeyecek"

Uludağ'ın Bursa'nın beklediği bir duruma getirilemediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Buradaki temel hedefimiz aslında Uludağ'da özellikle Oteller Bölgesi olarak ifade ettiğimiz yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanın tanıtılması, geliştirilmesi, yapılandırılması, planlaması bakımından bütüncül bir yaklaşım ortaya koyacak Uludağ Alan Başkanlığı tesis ediyoruz. Buradaki yetki ve sorumluluk tamamen alan başkanlığına devredilmiş olacak. Koruma alanları bu konuda muhafaza edilecek ve bir komisyon marifetiyle kararlar alınacak. Bu komisyon, Uludağ Alan Komisyonu olarak kanun teklifimizde öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Müzeler Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığından temsilcilerin yer alacağı komisyonun 13 üyeden oluşacağını anlattı.

Bu şekilde bir karar mekanizmasının oluşturulacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Yapılacak bütün uygulamalar bu komisyonun vermiş olacağı karar doğrultusunda gerçekleşecek. Dolayısıyla bütüncül bir yaklaşımla alan başkanlığı da komisyonun vermiş olduğu kararları yerine getirecek. Entegre tesis veya akaryakıt istasyonu gibi işin amacına ve ruhuna uygun olmayan hiçbir planlama, hiçbir faaliyet burada gerçekleştirilemeyecek." dedi.

- "Uludağ'ın cazibesini artırmak istiyoruz"

Çavuşoğlu, Uludağ'da kış sezonunun ortalama dört ay sürdüğü hatırlatarak şöyle devam etti:

"Uludağ'daki kısa süreli kış sezonu nedeniyle turizmciler gerçek anlamda yatırımlarını buraya yapmak istemiyorlar. Çünkü bu kar-zarar dengesiyle orantılı bir şey. Bizim buradaki amacımız bu bölgenin geliştirilmesi suretiyle kış sezonunu daha da uzatmak, pistleri standartlarına kavuşturmak, buradaki aktivitelerin bir düzen içinde yapılmasını ve güvenliğini sağlamak. Dolayısıyla bu anlamda ortaya konulacak bu yaklaşımla Uludağ'ın cazibesini artırmak istiyoruz. 'Dört Mevsim Uludağ' başlığı altında burada spor faaliyetlerini ve benzer faaliyetleri de gerçekleştirmek suretiyle inşallah Uludağ'ı gerçek vizyonuna kavuşturacağız."

Kanun teklifinde Uludağ Alan Başkanlığı altında danışma kurulunun yer aldığını belirten Çavuşoğlu, danışma kurulunun da alan başkanlığına tavsiye ve önerilerde bulunacağını aktardı.

- "Sadece oteller bölgesini içine alıyor"

Uludağ'dan Bursa ve Türkiye olarak optimum seviyede faydalanmak adına böyle bir çalışmanın yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Uludağ'ı nasıl cazibe merkezi haline getiririz? Uludağ'ı daha işleyen, yaşayan ve ülke ekonomisine, Bursa ekonomisine katkı sunan bir merkez haline nasıl getirebiliriz? Bunun çalışması yapıldı. Dört yıllık bir çalışmanın ürünü bu. Cuma günü AK Parti'li Bursa milletvekili arkadaşlarımız olarak imzaladık. Önümüzdeki günlerde komisyonda görüşülecek. Tartışılacak, değişiklikler yapılması gerekiyorsa orada yapılacak. Herkes görüşünü ifade edebilir. Bu çerçevede hem Bursa'nın hem de Uludağ'ın gelişimini korunmasını ve düzenlemesini daha iyi sağlarız. Bunun çalışmasını yapacağız. Burada özellikle ifade etmek istediğim şey şu. Alan olarak şu anda yasa teklifimizde belirlenen kısım Çobankaya'yı, Sarıalan'ı, Kirazlıyayla'yı, göller bölgesini ihtiva etmiyor. Sadece oteller bölgesi dediğimiz o yeri ihtiva ediyor ve orayla ilgili düzenlemeleri, gelişmeleri, tanıtımları ve organizasyonları yapacak bir başkanlık olarak ihdas ediliyor bu. Dolayısıyla Bursa'nın yararına olacağını ifade edebilirim."

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