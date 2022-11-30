SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Marcin Kowalski (Polonya), Alberto Beana (İspanya)

Frutti Extra Bursaspor: Needham 21, Onuralp Bitim 26, Auguste 10, Dudzinski 6, Clemmons 16, Yiğitcan Saybir 3, Enes Taşkıran, Ömer Utku Al 11, Ahmet Düverioğlu 2

U-BT Cluj-Napoca: Guzman 16, Gordic 13, Bircevic 4, Cate 16, Meindl 12, Sanders, Kuti, Stipanovic 8, Richard 11

1. Periyot: 24-19

Devre: 42-42

3. Periyot: 67-55

5 faulle çıkanlar: 32.24 Cate (U-BT Cluj-Napoca), 38.54 Auguste, 39.13 Ahmet Düverioğlu (Frutti Extra Bursaspor)





BURSA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın A Grubu 6. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını 95-80 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak Onuralp Bitim'den üst üste sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor'a karşısında U-BT Cluj-Napoca, Guzman ile skor üretti ve 2. dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Bu çeyrekte Needham ve Ömer Utku Al'ın da devreye girmesiyle kısa oyuncularından iyi faydalanan Bursa temsilcisi, periyodu 24-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle 24 saniyeleri sonuna kadar kullanmaya gayret gösteren U-BT Cluj-Napoca, Cate'nin asist ve sayılarıyla ritim buldu ve 15. dakikada skoru lehine çevirdi: 30-31. İki takımın da savunmada sertliği arttırdığı çeyrekte karşılıklı sayılar atılırken, soyunma odasına 42-42 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte etkili olan taraf Frutti Extra Bursaspor oldu. Boyalı alanda uzun oyuncularıyla sayı üretmekte güçlük çeken ev sahibi ekip, kısa oyuncuları Needham ve Onuralp Bitim üzerinden hücum yapmakta çareyi buldu ve 25. dakikada skoru 50-44'e getirdi. Ev sahibi ekip, Dudzinski ve Auguste ikilisinden de sayı katkısı alınca final periyotuna 67-55 skor avantajıyla girmeyi bildi.

Son çeyrekte uzun oyuncuların yaşadığı faul problemi nedeniyle savunmada yetersiz kalan Frutti Extra Bursaspor karşısında U-BT Cluj-Napoca, Richard'ın asist ve sayılarıyla etkili olunca 35. dakikada farkı 6'ya (75-69) indirdi. Bu dakikadan sonra yoğun seyirci desteğini de arkasına alarak enerjisini arttıran Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu'nun smacı ve Clemmons'un sayısıyla rahat nefes aldı ve 38. dakikada farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 82-69. Açılan farkın rahatlığıyla kontrolü eline alan yeşil-beyazlılar, parkeden 95-80 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.