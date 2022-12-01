Bursa'da engelliler hedefi 12'den vurmak için yarıştı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen dart şampiyonasına katılan engelliler, yarışma heyecanı yaşadı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, bedensel ve zihinsel engelli yaklaşık 80 sporcu mücadele etti.

Federasyonun Bursa Temsilcisi Nihat Demir, AA muhabirine, her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri organizasyona yenisini eklediklerini söyledi.

Bursa'da yaklaşık 3 yıldır antrenman yapan sporcuların bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Güzel bir organizasyon oluyor. Katılanların hepsi, bedensel ve fiziksel engelli sporcularımız. Engel grubunu ayırmadan hep beraber oynuyoruz. Dartın bağdaştırıcılığı bu anlamda oluşmuş oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Biz de engelleri aşmak adına hep birlikte çalışıyoruz. Bursa, dart konusunda Türkiye'de bir lokomotif. O anlamda da güzel bir etkinlik oluyor. Dart, engelli çocuklar için çok faydalı, özellikle içinde matematik de olduğu için onların dikkatini ve motivasyonunu sağlıyor."

Katılımcılardan Nurdan Serbest ise dart sporunu çok sevdiğini dile getirdi.

Desteklerinden dolayı Nihat Demir'e teşekkür eden Serbest, "Dart çok güzel bir spor, herkes katılabilir, tüm engelliler yapabilir. Çünkü engel yok." dedi.

Ailelerinin de izlediği yarışmada hedefi 12'den vurmak için mücadele eden engellilerden başarılı olanlara madalya verildi.





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