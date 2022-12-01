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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da araziye düşen eğitim uçağındaki 2 kişi hayatını kaybetti

AA

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da araziye düşen eğitim uçağındaki 2 kişi hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ile yanındaki kişi yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

- Olay yeri yerleşim alanına yakın değil

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yaptığı açıklamada, ihbarın kendilerine saat 15.40'ta geldiğini, 8 dakika sonra 3 araç ve personelle olay yerine ekiplerin gittiğini söyledi.

Olay yerinin şehrin kuzey tarafında, yerleşim alanından uzakta olduğunu belirten Aktaş, "Bir kişi maalesef uçaktan fırlayarak vefat etmiş, diğeri de uçağın yanmasından mütevellit bir yanma söz konusu. Bunun haricinde herhangi bir kayıp söz konusu değil. Bursa'mızda da bir havaalanı var, oraya mı iniş yapmak istiyordu veya rotasını tamamlayıp dönecekti bilmiyoruz. İklim şartları, rüzgar, yağmur var. Şu an bunları savcılık araştırıyor." ifadesini kullandı.

Aktaş, çevrim santralinde zararın olmadığını sözlerine ekledi.

- Kimlikler belirlendi

Uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam olduğu öğrenildi.

Diğer yandan uçağın enkazı ve çevresinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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