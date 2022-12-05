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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt kadınlara kahve ikram etti

AA

Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt kadınlara kahve ikram etti

BURSA (AA) - Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla ilçedeki kadınlarla bir araya geldi.

Orhaneli Belediyesine ait sosyal tesis Beyce Meydan Kafe'de kadınlara kahve ikram eden Aykurt, geleceğe umutla bakmak için kadınları her alanda görmek istediklerini vurguladı.

Aykurt, "İlçemizde yaşayan kadınlarımızın ve tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, kadınlarımıza mutlu, huzurlu ve özgürlük dolu bir yaşam diliyorum." dedi.

Programa, ilçe kadınları ilgi gösterdi.

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