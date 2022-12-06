Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivaline 16 ülkeden 200 fotoğrafçı katıldı

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BURSA (AA) - Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük ve uzun soluklu uluslararası fotoğraf etkinliği 12. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest), fotoğraf tutkunlarını Bursa'da buluşturdu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16 ülkeden 200 fotoğrafçının katıldığı ve 116 serginin yer aldığı festival kapsamında birçok atölye, söyleşi ve portfolyo değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda yapılan söyleşilerde Timurtaş Onan, Özcan Yurdalan, Engin Güneysu ve Prof. Dr. Tansel Türkdoğan ile ABD'den Lynn Gilbert, İngiltere'den Zula Rabiovska, Bulgaristan'dan Vera Hadzhiyska ve Romanya'dan Zsuzsanna Fodor fotoğrafseverlerle bir araya geldi.

Konuk ülke oturumunda ise TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen fotoğrafçılar, yaşadıkları bölgelerdeki fotoğrafın gelişim serüveniyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Ayrıca festival kapsamında, 5 ayrı başlıkta atölye çalışmaları düzenlendi. Öğr. Gör. Seyhan Sayar "Pinhole Fotoğraf" ve "Alamünit Fotoğraf", Yusuf Aslan "Fotoğraflarla Hikaye Anlatıcılığı", Doç. Dr. Gökhan Birinci "Analog Fotoğraf Atölyesi (Cyanotype)" ve Özcan Yurdalan "Belgesel Fotoğrafa Giriş" hakkında bilgi verdi.

Portfolyo değerlendirmelerinde ise çektikleri kareleri usta fotoğrafçılara göstererek tecrübeleri birinci ağızdan dinleyen Bursalı fotoğrafseverler, projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.





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