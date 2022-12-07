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BURSA (AA) - Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında Bir Senfoni" konseri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde, Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güney ile Musa Göçmen Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Gecede, "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun", "Şimdi Uzaklardasın", ve "Gözlerin Doğuyor Gecelerime" gibi şarkılar seslendirildi.

Konserin sonunda, şef ve solistin performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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